Загроза дронів. Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"

За даними військовий, станом на 21:20 ворожі "Шахеди" тримають курс на Кіровоградську область.

Карта тривог наразі виглядає так:

Нова атака "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні.

Остання атака відбулася сьогодні, 21 грудня, уночі. Загалом ворог застосував 35 безпілотників.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 34 дрони окупантів.

Також сьогодні окупанти вдарили по Нікополю. В результаті цього в місті загинули двоє мирних жителів.

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