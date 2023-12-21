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Загроза дронів. Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"

Фото ілюсративне (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У кількох областях України оголосили повітряну тривогу через пуски групи дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військовий, станом на 21:20 ворожі "Шахеди" тримають курс на Кіровоградську область.

Карта тривог наразі виглядає так:

Нова атака "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах вдарити по Україні.

Остання атака відбулася сьогодні, 21 грудня, уночі. Загалом ворог застосував 35 безпілотників.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 34 дрони окупантів.

Також сьогодні окупанти вдарили по Нікополю. В результаті цього в місті загинули двоє мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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окупантиВійна Росії проти України