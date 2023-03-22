Загинув водій "швидкої", 20 осіб у лікарні: наслідки атаки в Київській області

У Київській області внаслідок атаки дронів понад 20 осіб були доправлені до лікарні. Серед загиблих водій "швидкої", який приїхав рятувати людей.

"Троє загиблих, 7 осіб травмовано внаслідок влучання безпілотників в будівлю гуртожитку одного із районів Київської області. Перші вибухи пролунали близько 3-ї ночі, далі послідувала ще низка", - написав Нєбитов.

За його словами, поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована, почалась пожежа.

"Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще 5 людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - інформує Нєбитов.

Також правоохоронці уточнюють, що серед трьох загиблих є водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. А серед поранених (їх попередньо 7) є 11-річна дитина.

Фото: через атаку дронів у Київській області доставили до лікарні 20 людей (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, що під час нічної атаки дронів росіян у Ржищеві Київської області було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею, де спалахнула пожежа.

Додамо, що загалом під час атаки росіяни випустили по Україні 21 дрон-камікадзе, з яких 16 вдалося збити.

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