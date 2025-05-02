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Загинув відомий український коментатор: його знали всі фани Формули-1

На війні загинув В’ячеслав Кобржицький (фото: t.me/v1latsports)
Автор: Володимир Варуха

Український журналіст, автоспортивний коментатор Setanta В’ячеслав Кобржицький загинув у Донецькій області, захищаючи Україну від російських окупантів.

Трагічну звістку повідомив його колега Віталій Волочай у Telegram-каналі, повідомляє РБК-Україна.

"Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Setanta: "Не сумуйте без мене". Герої не вмирають", - написав Волочай.

Кобржицький мобілізувався до лав ЗСУ під час повномасштабної війни. До цього він був оглядачем Формули-1, а з 2020 року працював коментатором "королівських перегонів" на телеканалі Setanta Sports.

Також він коментував віртуальні Гран-прі Формули-1, етапи чемпіонату КМАМК з сімрейсінгу в класі TCR, чемпіонат світу в класі Формула Е.

Зазначимо, що станом на березень 2025 року, за даними МЗС, на війні проти російських окупантів загинули 591 український спортсмен та тренер. У полоні перебувають 22 представники спорту, а також 11 вважаються зниклими безвісти.

Також за час вторгнення, за інформацією українського Мінкульту, росіяни вбили 102 журналістів.
 

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Формула-1