Загинув відомий український коментатор: його знали всі фани Формули-1

Український журналіст, автоспортивний коментатор Setanta В’ячеслав Кобржицький загинув у Донецькій області, захищаючи Україну від російських окупантів.
Трагічну звістку повідомив його колега Віталій Волочай у Telegram-каналі, повідомляє РБК-Україна.
"Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Setanta: "Не сумуйте без мене". Герої не вмирають", - написав Волочай.
Кобржицький мобілізувався до лав ЗСУ під час повномасштабної війни. До цього він був оглядачем Формули-1, а з 2020 року працював коментатором "королівських перегонів" на телеканалі Setanta Sports.
Також він коментував віртуальні Гран-прі Формули-1, етапи чемпіонату КМАМК з сімрейсінгу в класі TCR, чемпіонат світу в класі Формула Е.
Зазначимо, що станом на березень 2025 року, за даними МЗС, на війні проти російських окупантів загинули 591 український спортсмен та тренер. У полоні перебувають 22 представники спорту, а також 11 вважаються зниклими безвісти.
Також за час вторгнення, за інформацією українського Мінкульту, росіяни вбили 102 журналістів.
Раніше ми писали, що на фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков.