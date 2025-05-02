Загинув відомий український коментатор: його знали всі фани Формули-1

"Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Setanta: "Не сумуйте без мене". Герої не вмирають", - написав Волочай.

Кобржицький мобілізувався до лав ЗСУ під час повномасштабної війни. До цього він був оглядачем Формули-1, а з 2020 року працював коментатором "королівських перегонів" на телеканалі Setanta Sports.

Також він коментував віртуальні Гран-прі Формули-1, етапи чемпіонату КМАМК з сімрейсінгу в класі TCR, чемпіонат світу в класі Формула Е.

Зазначимо, що станом на березень 2025 року, за даними МЗС, на війні проти російських окупантів загинули 591 український спортсмен та тренер. У полоні перебувають 22 представники спорту, а також 11 вважаються зниклими безвісти.

Також за час вторгнення, за інформацією українського Мінкульту, росіяни вбили 102 журналістів.

