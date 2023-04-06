Загинув увесь екіпаж. Череватий розповів подробиці збиття російського Ка-52

Напередодні наші воїни знищили російський гелікоптер Ка-52 на сході. Увесь екіпаж ворога загинув.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
За словами Череватого, після знищення гелікоптера, за Ка-52 намагався вилетіти інший екіпаж, однак йому все ж вдалось відійти.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 5 квітня, Генштаб ЗСУ повідомив про збиття російського Ка-52 на сході.
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