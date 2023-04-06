Загинув увесь екіпаж. Череватий розповів подробиці збиття російського Ка-52

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Ка-52 збили зенітники 10-ої бригади. Що символічно, як раз під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі вони збили гелікоптер переносним зенітно-ракетним комплексом "Перун" польського виробництва", - розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За словами Череватого, після знищення гелікоптера, за Ка-52 намагався вилетіти інший екіпаж, однак йому все ж вдалось відійти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 5 квітня, Генштаб ЗСУ повідомив про збиття російського Ка-52 на сході.

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