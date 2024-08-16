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Загинув один із пілотів літака Ту-22М3, що розбився в Іркутській області РФ

Ілюстративне фото: Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Едуард Ткач

Вчора, 15 серпня, в Іркутській області РФ розбився військовий літак Ту-22М3. Один із чотирьох пілотів загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами губернатора регіону Ігоря Кобзєва, роботи на місці аварії літака тривали всю ніч.

"На мій глибокий жаль, одного з пілотів врятувати не вдалося. Таку інформацію дають органи військового командування Міноборони Росії. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого льотчика", - написав Кобзєв у своєму Telegram.

За його словами, у решти пілотів травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих було госпіталізовано.

Глава російського регіону уточнив, що зараз перед фахівцями стоїть завдання визначити точну причину катастрофи.

"Вчора попередньою версією була технічна несправність", - додав Кобзєв.

Що сталося

У четвер, 15 серпня, в Іркутській області РФ розбився бомбардувальник Ту-22М3. Повідомлялося, що літак упав недалеко від в'їзду до села Михайлівка. Перед падінням авіаційна техніка почала горіти.

Пізніше стало відомо, що трьох пілотів літака, що впав, знайшли, вони були живі. Незабаром виявили і четвертого члена екіпажу. У них було зафіксовано травми та кілька переломів.

Ймовірно, літак злетів із аеродрому "Біла" у сусідньому Угольському районі. Російські Telegram-канали уточнюють, що бомбардувальник упав у поле, ніхто не постраждав, руйнувань на землі не було.

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