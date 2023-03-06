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Загинув у Маріуполі. Стало відомо про смерть добровольця з Білорусі, який воював за Україну

Фото: доброволець із Білорусі Євген "Мальдер" Логінов загинув у Маріуполі (t.me/mkbelarus)
Автор: Наталія Гурковська

Ще один білоруський боєць загинув, захищаючи Україну. Це вже двадцятий доброволець із Білорусі, про смерть якого стало відомо в лавах ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мая Країна Беларусь".

"Євген "Мальдер" Логінов загинув 5 березня у бою біля "Азовсталі", - пише видання.

Як зазначають журналісти, це вже 20-й білорус, про загибель якого стало відомо з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, у боях за Україну також загинув білоруський доброволець Едуард Лобов.

Нагадаємо, раніше під час боїв за Україну загинув білоруський доброволець Руслан Обломов. Це сталось під час виконання бойового завдання.

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