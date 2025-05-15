Загинув Максим Неліпа: ким був актор та телеведучий, який став героєм війни

Від КВК до телезірки

Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-приладобудівник. Під час навчання став капітаном команди КВК "Ковбої Політеху", що стало стартом його кар'єри в розважальній індустрії.

У 2000-х роках Неліпа став популярним телеведучим. Він вів програми "Програй мільйон" (ICTV), "Хто там?" (УТ-1, 1+1), "Підйом" (Новий канал) та "Народна зірка" (канал "Україна"). Також брав участь у шоу "Танці з зірками". Останніми роками був актором "Дизель Студіо", зокрема у скетчкомі "На трьох" та концертному шоу "Дизель Шоу".

Максим Неліпа до початку повномасштабної війни в Україні (фото: instagram.com/nelimax252)

Військова служба

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Максим Неліпа добровільно вступив до лав Збройних сил України в березні того ж року.

"Я зрозумів, що не зможу далі жартувати, поки ворог топче мою землю", - розповідав Неліпа.



Максим Неліпа під час військової служби (фото: instagram.com/nelimax252)

Він служив у Сухопутних військах, де обіймав посаду командира розвідувального взводу, мав звання старшого лейтенанта. Спочатку він вступив до територіальної оборони, а згодом - до регулярного підрозділу ЗСУ. Служив у Київській області, пізніше - на східному напрямку.



Максим Неліпа під час військової служби (фото: instagram.com/nelimax252)

Наприкінці 2023 року в інтерв’ю газеті "Київський політехнік" він розповідав, що бере участь у розвідопераціях, охороні стратегічних об'єктів і контрдиверсійній роботі. Зізнавався, що на фронті розкрив у собі риси, яких не знав раніше.

"Колись я був шоуменом, зараз - офіцером. Це зовсім інше життя. Але навіть тут важливо мати гумор, щоб тримати себе і побратимів", - каже він.



Максим Неліпа під час військової служби (фото: газета "Київський політехнік")

У січні 2025 року Неліпа зазнав важкого поранення на фронті, після чого переніс кілька операцій у Дніпрі. Після реабілітації він повернувся до служби.

Попри службу, Неліпа не втрачав зв’язку з творчістю: іноді публікував патріотичні відео, писав пости з фронту.