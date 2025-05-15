Загинув Максим Неліпа: ким був актор та телеведучий, який став героєм війни
12 травня 2025 року на фронті загинув Максим Неліпа - відомий український актор, телеведучий і військовослужбовець Збройних сил України. Йому було 48 років.
РБК-Україна розповідає, хто такий Максим Неліпа та чим він запам’ятається українцям.
Від КВК до телезірки
Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року в Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-приладобудівник. Під час навчання став капітаном команди КВК "Ковбої Політеху", що стало стартом його кар'єри в розважальній індустрії.
У 2000-х роках Неліпа став популярним телеведучим. Він вів програми "Програй мільйон" (ICTV), "Хто там?" (УТ-1, 1+1), "Підйом" (Новий канал) та "Народна зірка" (канал "Україна"). Також брав участь у шоу "Танці з зірками". Останніми роками був актором "Дизель Студіо", зокрема у скетчкомі "На трьох" та концертному шоу "Дизель Шоу".
Максим Неліпа до початку повномасштабної війни в Україні (фото: instagram.com/nelimax252)
Військова служба
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Максим Неліпа добровільно вступив до лав Збройних сил України в березні того ж року.
"Я зрозумів, що не зможу далі жартувати, поки ворог топче мою землю", - розповідав Неліпа.
Максим Неліпа під час військової служби (фото: instagram.com/nelimax252)
Він служив у Сухопутних військах, де обіймав посаду командира розвідувального взводу, мав звання старшого лейтенанта. Спочатку він вступив до територіальної оборони, а згодом - до регулярного підрозділу ЗСУ. Служив у Київській області, пізніше - на східному напрямку.
Максим Неліпа під час військової служби (фото: instagram.com/nelimax252)
Наприкінці 2023 року в інтерв’ю газеті "Київський політехнік" він розповідав, що бере участь у розвідопераціях, охороні стратегічних об'єктів і контрдиверсійній роботі. Зізнавався, що на фронті розкрив у собі риси, яких не знав раніше.
"Колись я був шоуменом, зараз - офіцером. Це зовсім інше життя. Але навіть тут важливо мати гумор, щоб тримати себе і побратимів", - каже він.
Максим Неліпа під час військової служби (фото: газета "Київський політехнік")
У січні 2025 року Неліпа зазнав важкого поранення на фронті, після чого переніс кілька операцій у Дніпрі. Після реабілітації він повернувся до служби.
Попри службу, Неліпа не втрачав зв’язку з творчістю: іноді публікував патріотичні відео, писав пости з фронту.
Загибель Максима Неліпи
РБК-Україна писало, що про смерть Максима Неліпи стало відомо 15 травня. Про це повідомила його дружина Тамара. За її словами, Максим загинув 12 травня під час бойового завдання. Зараз триває розслідування обставин його смерті.
У Неліпи з дружиною Тамарою залишилося двоє дітей . Артем та Марія. Колеги та друзі висловлюють глибокі співчуття родині та згадують Максима як талановитого артиста, відданого друга та справжнього патріота.
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