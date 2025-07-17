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Загинув легендарний екстремал Фелікс Баумгартнер

Четвер 17 липня 2025 22:23
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Загинув легендарний екстремал Фелікс Баумгартнер Ілюстративне фото: Фелікс Баумгартнер (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Під час польоту на параплані в Італії загинув легендарний екстремал Фелікс Баумгартнер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Хто такий Баумгартнер

Фелікс Баумгартнер - австрійський екстремальний спортсмен, який прославився завдяки своїм сміливим стрибкам з висоти, зокрема з хмарочосів, вертольотів і повітряних куль. Він здобув популярність у 1999 році, коли здійснив стрибок з найвищого мосту у світі - Віадука Мійо у Франції, а також зі статуї Христа в Ріо-де-Жанейро, що принесло йому славу в колах бейс-джамперів і парашутистів.

Найвідомішим досягненням Баумгартнера став стрибок зі стратосфери 14 жовтня 2012 року в рамках проекту Red Bull Stratos. Він піднявся на капсулі до висоти майже 39 кілометрів і стрибнув у вільне падіння, розігнавшись до понад 1350 км/год - ставши першою людиною, яка подолала швидкість звуку без допомоги техніки. Подію транслювали в усьому світі, і вона стала не лише видовищним рекордом, а й важливим експериментом для науки та аерокосмічної медицини.

За даними ЗМІ, Баумгартнер загинув у катастрофі під час польоту на параплані в Італії. Він впав у басейн на курорті Порто-Сант-Ельпідіо. Італійська влада стверджує, що після удару Баумгартнер одразу втратив свідомість і у нього сталася зупинка серця. Також зазначається, що під час інциденту постраждала жінка, яку збив спортсмен.

Раніше ми писали про те, що найстаріший марафонець у світі Фауджа Сінгх загинув на 114-му році життя. Його смерть стала наслідком нещасного випадку.

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