Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Facebook написав бригадний генерал Сергій Собко та дружина Захаревича .

"Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг - Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами", - написав Собко.

Про обставини загибелі Сергія Захаревича не повідомляють. За словами Собка, в Захаревича залишилися троє дітей.

Нагадаємо, Захаревича призначили командувати 110 ОМБр у лютому 2025 року після того, як бригада, яка вела бої на півдні Донецької області, втратила контроль над селищем Велика Новосілка. До призначення він був заступником командира 33 окремої механізованої бригади, а також служив у 30 ОМБр і 1 окремій танковій бригаді.

Раніше ми писали, що під час останньої масованої атаки РФ загинув пілот F-16 Максим Устименко.

Відомо, що пілот встиг відвести літак від населеного пункту, однак не встиг катапультуватись, внаслідок чого загинув.

"На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження", - інформували Повітряні сили ЗСУ.