"Загинули, рятуючи інших": у Києві попрощалися з трьома рятувальниками, яких убила Росія
У понеділок, 9 червня, в Києві відбулася церемонія прощання з трьома рятувальниками ДСНС - Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним, які загинули 6 червня внаслідок російської атаки на столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Ці хлопці не носили зброї, не йшли в бій. Вони загинули, рятуючи життя інших. Їх подвиг - поза часом. Їх імена - назавжди в строю", - зазначили в ДСНС.
Рятувальники загинули у Солом’янському районі Києва, коли прибули на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим. Внаслідок тієї атаки постраждали також 21 рятувальник із Києва та Тернополя.
"Ми молимося ще за 21 пораненого рятувальника… Тримайтеся, рідні - ми з вами серцем", - додали в ДСНС.
Відомство підкреслило, що ці втрати - невимовний біль для всієї рятувальної родини.
"Вічна пам’ять, наші Надзвичайні. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо", - заявили в службі.
Атака на Україну 6 червня
Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши "Шахеди" та балістику. Унаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, серед них троє рятувальників, які допомагали постраждалим під час обстрілів. Ще 32 особи отримали поранення, серед них 14 рятувальників і 11-річна дівчинка.
Пошкодження зафіксовані у шести районах столиці - горіли житлові будинки, об’єкти інфраструктури, АЗС, заклад освіти. Через обстріл понад 2 тисячі родин залишились без світла на лівому березі. Також пошкоджено червону гілку метрополітену.
Крім Києва росіяни атакували Львівщину, Чернігів, Луцьк і Тернопіль. Для Тернопільської області це була наймасованіша атака з початку війни - у місті були "прильоти", перебої зі світлом та задимлення.
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