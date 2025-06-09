"Загинули, рятуючи інших": у Києві попрощалися з трьома рятувальниками, яких убила Росія

У понеділок, 9 червня, в Києві відбулася церемонія прощання з трьома рятувальниками ДСНС - Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним, які загинули 6 червня внаслідок російської атаки на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ці хлопці не носили зброї, не йшли в бій. Вони загинули, рятуючи життя інших. Їх подвиг - поза часом. Їх імена - назавжди в строю", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники загинули у Солом’янському районі Києва, коли прибули на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим. Внаслідок тієї атаки постраждали також 21 рятувальник із Києва та Тернополя.

"Ми молимося ще за 21 пораненого рятувальника… Тримайтеся, рідні - ми з вами серцем", - додали в ДСНС.

Відомство підкреслило, що ці втрати - невимовний біль для всієї рятувальної родини.

"Вічна пам’ять, наші Надзвичайні. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо", - заявили в службі.