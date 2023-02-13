Загинули за чотири місяці. ЗМІ встановили імена понад тисячу вбитих мобілізованих росіян

Як зазначає видання, імена 1082 мобілізованих, які загинули з кінця вересня, вдалося встановити за допомогою відкритих джерел.

Журналісти встановили, що 40% з вищезгаданих російських солдатів було ліквідовано в період з 1 січня. 49 осіб померло на території Росії, коли вони перебували у пунктах збору чи військових частинах. У виданні пояснюють, що інциденти пов'язані з відсутністю готовності прийняти, розмістити та навчити таку велику кількість людей.

"У результаті деяких мобілізованих набирали без медогляду, а потім їх виявлялося нема в що одягнути, ніде селити і нікому навчати", - уточнює ВВС.

У виданні зазначають, що найбільша кількість мобілізованих помирає під точними артилерійськими та ракетними обстрілами українських військових. З відкритих списків уже відомо про 109 солдатів, яких було ліквідовано в окупованій Макіївці, що вже на 20 осіб більше, ніж визнало Міноборони РФ.

Мобілізовані росіяни скаржаться, що однією з причин таких втрат є проблеми зі зв'язком і застарілі карти.

Також одна з проблем - недостатній час для підготовки. Перші загони мобілізованих, які прибули на фронт, могли навчати від трьох до семи тижнів. Пізніше військове командування РФ стало приділяти більше часу підготовці, але виникла інша проблема.

"Виявилося, що нерідко такі підрозділи тренували за одними спеціальностями, наприклад, як артилеристів, а на фронті перекидали в піхоту. У результаті мобілізовані знову опиняються на передовій непідготовленими", - пише видання.

В BBC наголошують, що на тлі нової спроби наступу росіян кількість убитих мобілізованих солдатів може продовжити стрімко збільшуватися.