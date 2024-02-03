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Загибель волонтерів у Бериславі через удар РФ. У Франції почали розслідування

Ілюстративне фото: Франція розслідує загибель своїх громадян у Бериславі внаслідок російського удару (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Антитерористична прокуратура Франції заявила про початок розслідування загибелі у Бериславі в Україні двох французьких гуманітарних працівників під час російського повітряного удару, що стався 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

В результаті тієї атаки із застосуванням безпілотників по місту в Херсонській області ще троє громадян Франції отримали поранення

Зазначається, що розслідування відкрито за фактом воєнних злочинів та умисного заподіяння шкоди життю особи, захищеної, зокрема, міжнародним гуманітарним правом.

Справа передана жандармам Центрального управління по боротьбі зі злочинами проти людства (OCLCH).

З початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України це вже десята процедура, що була відкрита французькою антитерористичною прокуратурою.

Загибель французьких волонтерів у Бериславі

Нагадаємо, 1 лютого під час російської атаки безпілотниками по Бериславу Херсонської області загинули двоє громадян Франції, ще троє - отримали поранення. На наступний день президент Франції Еммануель Макрон засудив вбивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим та обурливим актом.

За словами міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне, країна-терорист має відповісти за свої злочини.

На вбивство іноземних волонтерів відреагував і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що терор РФ не знає національності жертв.

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ФранціяВійна Росії проти УкраїниБерислав