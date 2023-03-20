Загибель військових у Чернігівській області. ДБР розкрило деталі трагедії

Трагедія у навчальному центрі у Десні Чернігівської області сталася через детонацію снаряда. Внаслідок вибуху загинуло четверо військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань в Telegram.

За даними слідства, 18 березня у військовій частині проводилися штатні стрільби. Під час навчань здетонував снаряд, внаслідок чого загинуло чотири солдати.

Тіла військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. ДБР відкрило кримінальну справу за ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 березня у навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого у Чернігівській області загинуло четверо військовослужбовців.

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