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Загибель військових у Чернігівській області. ДБР розкрило деталі трагедії

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Десна, Понеділок 20 березня 2023 10:24
Загибель військових у Чернігівській області. ДБР розкрило деталі трагедії Фото: ДБР розкрило деталі загибелі військових у Чернігівській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Трагедія у навчальному центрі у Десні Чернігівської області сталася через детонацію снаряда. Внаслідок вибуху загинуло четверо військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань в Telegram.

За даними слідства, 18 березня у військовій частині проводилися штатні стрільби. Під час навчань здетонував снаряд, внаслідок чого загинуло чотири солдати.

Тіла військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. ДБР відкрило кримінальну справу за ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 березня у навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого у Чернігівській області загинуло четверо військовослужбовців.

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Черниговская область ВСУ ДБР Вибух
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