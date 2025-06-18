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Загибель українців в Ізраїлі: ракета Ірану вбила трьох дітей, їхню маму і бабусю

Середа 18 червня 2025 20:31
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Загибель українців в Ізраїлі: ракета Ірану вбила трьох дітей, їхню маму і бабусю Фото: мама та 7-річна дівчинка, які загинули в Ізраїлі (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський

В Ізраїлі через масований ракетний удар Ірану в місті Бат-Ям 14 червня загинула сім'я з Одеси. Ідеться про трьох дітей, їхню маму та бабусю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

За даними видання, сім'я з Одеси приїхала в Ізраїль на лікування 7-річної Насті Бурик від лейкемії. Її батько - Костянтин Бурик - обороняє Україну від російського вторгнення.

Настя загинула 14 червня разом із бабусею і двоюрідними братами - 9-річним Костянтином і 13-річним Іллею. Вони навчалися в школі в Бат-Ямі. Один був учнем третього класу, а другий - сьомого.

Водночас пошуки тіла матері загиблої Насті тривають. Її також попередньо вважають загиблою.

Як пише Ynet, Настя разом із сім'єю приїхала в Ізраїль на лікування ще в грудні 2022 року.

Загибель українців в Ізраїлі

Нагадаємо, ще 15 червня посольство Ізраїлю в Україні повідомляло, що внаслідок удару Ірану загинули п'ятеро громадян України. Серед них - троє дітей.

Трагедія сталася в місті Бат-Ям, де іранська ракета влучила по житловому будинку.

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Ізраїль Іран Ракетний удар
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