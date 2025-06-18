Загибель українців в Ізраїлі: ракета Ірану вбила трьох дітей, їхню маму і бабусю

В Ізраїлі через масований ракетний удар Ірану в місті Бат-Ям 14 червня загинула сім'я з Одеси. Ідеться про трьох дітей, їхню маму та бабусю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet .

За даними видання, сім'я з Одеси приїхала в Ізраїль на лікування 7-річної Насті Бурик від лейкемії. Її батько - Костянтин Бурик - обороняє Україну від російського вторгнення.

Настя загинула 14 червня разом із бабусею і двоюрідними братами - 9-річним Костянтином і 13-річним Іллею. Вони навчалися в школі в Бат-Ямі. Один був учнем третього класу, а другий - сьомого.

Водночас пошуки тіла матері загиблої Насті тривають. Її також попередньо вважають загиблою.

Як пише Ynet, Настя разом із сім'єю приїхала в Ізраїль на лікування ще в грудні 2022 року.