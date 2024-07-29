Загибель українських полонених: екс-начальникам колонії в Оленівці повідомили про підозру

СБУ та Офіс генпрокурора встановили причетність двох військових злочинців з РФ до масового вбивства українських військових, яке сталося у липні 2022 року на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Йдеться про Сергія Євсюкова, колишнього начальника так званої "Волноваської колонії ДНР" в селищі Оленівка, та його колишнього першого заступника Дмитра Нейолова.

Слідство встановило, що обидва підозрювані перебували на керівних посадах, коли у ніч на 29 липня загарбники організували вибухи в окупаційній тюрмі. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, а ще 9 померли через відсутність медичної допомоги. Майже 150 людей отримали поранення.

Згідно з доказами, Євсюков та Нейолов знали про наслідки вибухів і кількість постраждалих, але навмисно затягували з евакуацією поранених.

На основі зібраних доказів, слідчі СБУ оголосили Євсюкову та Нейолову підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, що супроводжується умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У листопаді 2022 року обидва фігуранти були "заміщені" окупантами на інших посадах. Наразі вони перебувають у розшуку на тимчасово окупованій території Донеччини.