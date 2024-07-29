Загибель українських полонених: екс-начальникам колонії в Оленівці повідомили про підозру
Служба безпеки України повідомила про підозру колишнім керівникам "Оленівської колонії", причетним до загибелі українських полонених
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
СБУ та Офіс генпрокурора встановили причетність двох військових злочинців з РФ до масового вбивства українських військових, яке сталося у липні 2022 року на тимчасово окупованій частині Донеччини.
Йдеться про Сергія Євсюкова, колишнього начальника так званої "Волноваської колонії ДНР" в селищі Оленівка, та його колишнього першого заступника Дмитра Нейолова.
Слідство встановило, що обидва підозрювані перебували на керівних посадах, коли у ніч на 29 липня загарбники організували вибухи в окупаційній тюрмі. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, а ще 9 померли через відсутність медичної допомоги. Майже 150 людей отримали поранення.
Згідно з доказами, Євсюков та Нейолов знали про наслідки вибухів і кількість постраждалих, але навмисно затягували з евакуацією поранених.
На основі зібраних доказів, слідчі СБУ оголосили Євсюкову та Нейолову підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, що супроводжується умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
У листопаді 2022 року обидва фігуранти були "заміщені" окупантами на інших посадах. Наразі вони перебувають у розшуку на тимчасово окупованій території Донеччини.
Теракт в Оленівці
У липні 2022 року російські загарбники організували вибух у колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені, зокрема, захисники "Азовсталі".
За даними російської сторони, внаслідок вибуху загинуло понад 50 українських військових.
Розвідка повідомила, що російська сторона не планувала знищення українських солдатів у Оленівці, а вирішила провести страти, щоб приховати сліди катувань і погані умови утримання.
У липні 2023 року стало відомо, що Україна повернула тіла загиблих захисників. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, більшість з них було ідентифіковано.
Раніше РБК-Україна робило детальний розбір, що було відомо про теракт в Оленівці через рік після трагедії.
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