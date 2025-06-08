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Загибель українок в Бельгії: син-підліток зізнався у вбивстві

Фото: у вбивстві українок у Бельгії зізнався син жертви (vrt.be)
Автор: Наталія Юрченко

У справі про вбивство українок у Бельгії з'явився підозрюваний. Син жертви зізнався, що поранив ножем матір і сестру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT.

"Син зізнався, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Про це повідомляє прокуратура Лювена", - йдеться у повідомленні.

16-річний син громадянки України був у школі під час пожежі. Спочатку його взяли під опіку, але тепер виявилося, що підліток зізнався у подвійному вбивстві.

Як пише видання, незрозуміло, який був його мотив. Хлопець постане перед судом у справах неповнолітніх.

 

Вбивство українок у Бельгії

Як відомо, 6 червня близько 9:30 за місцевим часом пожежна бригада отримала виклик про пожежу у будинку на вулиці Мілсестраат у місті Хаасроде. Будинок належить місцевому священнику, але був орендований муніципалітетом для біженців з України.

Як тільки пожежу взяли під контроль, рятувальники знайшли тіло 46-річної жінки. Вони також знайшли її 6-річну доньку, яку реанімували, але дівчинка не вижила.

Обидві жертви мали ножові поранення на тілах, а висновки експерта з пожежної безпеки показали, що пожежу було влаштовано навмисно.

Українська сім’я проживала в Бельгії вже 3 роки. Батько дітей - військовий.

МЗС доручило посольству України в Бельгії взяти справу про вбивство українок на контроль.

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