Загибель українок в Бельгії: син-підліток зізнався у вбивстві

У справі про вбивство українок у Бельгії з'явився підозрюваний. Син жертви зізнався, що поранив ножем матір і сестру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT .

"Син зізнався, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Про це повідомляє прокуратура Лювена", - йдеться у повідомленні.

16-річний син громадянки України був у школі під час пожежі. Спочатку його взяли під опіку, але тепер виявилося, що підліток зізнався у подвійному вбивстві.

Як пише видання, незрозуміло, який був його мотив. Хлопець постане перед судом у справах неповнолітніх.