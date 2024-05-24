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Загибель Раїсі: в Ірані оприлюднили попередні висновки про авіакатастрофу

Фото: Ібрагім Раїсі, президент Ірану (ЗМІ)
Автор: Наталія Кава

В Ірані Верховний комітет із розслідування причин катастрофи вертольота з президентом країи Ібрагімом Раїсі опублікував попередній звіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Як зазначається, у документі було зібрано основні дані, які стосуються авіакатастрофи та можливих її причин. При цьому у звіті відсутній остаточний висновок щодо того, з яких причини могла трапитись аварія з вертольотом.

У Комітеті зазначили, що наразі робота у вивченні причин інциденту ще триває. Але вже зараз фахівці можуть "з упевненістю заявити", що змогли відновити хронологію подій у день аварії.

За попередніми даними, гелікоптер з Раїсі летів за запланованим маршрутом і не покинув призначену траєкторію польоту. Однак десь за півтори хвилини до трагедії пілот вертольота зв'язався з двома іншими повітряними суднами, які супроводжували Раїсі. Про що саме була розмова - не повідомляється.

Також слідчі проаналізували уламки гелікоптера. На ньому не знайшли слідів від куль або чогось подібного. А фахівці підтвердили, що загоряння літака сталося після зіткнення з височиною. На місці падіння також наразі працюють фахівці та вивчають дані.

Авіакатастрофа з президентом Ірану 

У неділю,19 травня стало відомо, що вертоліт, на борту якого заходився президент Ірану Ібрагім Раїсі здійснив "жорстку посадку" під час польоту з Азербайджану. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 12 годин, та була ускладнена поганими погодними умовами. Свою допомогу з пошуку Раїсі тоді запропонувала Туреччина та направила безпілотник в гори.

Під ранок понеділка, 20 травня у ЗМІ почала поширюватись інформація щодо того, що рятувальники знайшли президентський вертоліт, але ніхто з пасажирів не вижив. Згодом віцепрезидент Ірану підтвердив загибель Раїсі. Серед жертв авіакатастрофи були й інші високопосадовці. 

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ІранАвиакатастрофа