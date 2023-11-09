Загибель помічника Залужного. Суд не обрав запобіжний захід підозрюваному

Як розповіли джерела видання, суддя не задовольнила клопотання прокурорів про домашній арешт для підозрюваного.

Водночас статус підозрюваного для фігуранта залишається чинним.

Також джерела розповіли, що прокуратура подаватиме апеляцію на рішення суду.

Що відомо про справу із загибеллю помічника Залужного

Нагадаємо, що 6 листопада, стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Стало відомо, що він загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому, а його 13-річного сина госпіталізували у тяжкому стані.

Зараз розглядаються чотири версії загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ, але основна - нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами.

Що встановило слідство

За даними слідства, офіцер з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету.

Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку алкоголю. Цей ящик він подарував Частякову з нагоди його дня народження, згодом цей "подарунок" вибухнув, що спричинило загибель майора.

Наразі офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними джерел РБК-Україна, йдеться про полковника Андрія Тімченко.

Йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

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