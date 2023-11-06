Загибель помічника Залужного: поліція провела обшук у колеги військового, який подарував гранати

Він розповів, що у свій день народження майор Частяков повернувся додому з подарунками від колег. Помічник Залужного почав показувати їхній родині.

За словами Клименка, після цього Частяков дістав подарунковий ящик з гранатами та продемонстрував один з боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка.

"Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - зазначив міністр.

У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат, їх відправлять на експертизу, уточнив глава МВС.

"Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. У його кабінеті вже провели обшук та вилучили ще 2 аналогічні гранати", - додав Клименко.

Міністр також закликав дочекатися офіційних висновків слідства у цій справі.

Загибель Частякова

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, увечері стало відомо про загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Також постраждав його 13-річний син. Поліцейські одразу прибули на місце події.

На загибель уже відреагував генерал Валерій Залужний. Він написав, що в одному з подарунків для Частякова спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Пізніше джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що причиною загибелі, найімовірніше, був нещасний випадок.

Усі деталі трагедії - у матеріалі РБК-Україна.