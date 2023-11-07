Загибель помічника Залужного під Києвом. Справу буде розслідувати ДБР

Державне бюро розслідувань буде розслідувати справу про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
"Сьогодні підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в селі Чайки, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за ДБР", - заявили в Нацполіції.
Як відомо, вчора в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.
Вчора ввечері стало відомо про загибель Частякова від вибуху вдома. Спочатку головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі, що Частяков загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому.
Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що Частяков загинув в результаті нещасного випадку. Йому на день народження подарували декілька бойових гранат.
"Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - зазначав міністр.
Водночас джерела в правоохоронних органах розповіли РБК-Україна, що гранати Частякову подарував його колега - полковник Тімченко. Тімченко попередив Частякова, що гранати бойові, але той сприйняв це попередження за жарт.
Більше деталей трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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