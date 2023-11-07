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Загибель помічника Залужного під Києвом. Справу буде розслідувати ДБР

Фото: Геннадій Частяков, загиблий помічник главкома ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Державне бюро розслідувань буде розслідувати справу про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

"Сьогодні підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в селі Чайки, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за ДБР", - заявили в Нацполіції.

Як відомо, вчора в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.

Що відомо про загибель Частякова

Вчора ввечері стало відомо про загибель Частякова від вибуху вдома. Спочатку головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі, що Частяков загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому.

Пізніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що Частяков загинув в результаті нещасного випадку. Йому на день народження подарували декілька бойових гранат.

"Спочатку до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Потім військовослужбовець забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", - зазначав міністр.

Водночас джерела в правоохоронних органах розповіли РБК-Україна, що гранати Частякову подарував його колега - полковник Тімченко. Тімченко попередив Частякова, що гранати бойові, але той сприйняв це попередження за жарт.

Більше деталей трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ДБРВалерій Залужний