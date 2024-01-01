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Загибель підлітка та пожежа в порту. Нові подробиці атаки РФ по Одеській області

Фото: через атаку дронів на Одеську область загинув підліток (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку російських дронів по Одеській області загинув 15-річний підліток. Ворог свідмо бів по житлових кварталах, також пожежа почалась і в порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Жертви та постраждалі

"Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено", - розповів він.

Крім того, за його словами, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно. 

 

Фото ліквідації наслідків атаки РФ на Одеську область (t.me/odeskaODA)

Пожежа в порту

В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано.

"Люди не постраждали", - констатував Кіпер.

Окупанти свідомо били по житлових кварталах

Як зазначив голова ОВА, частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік.

"Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди", - перелічив наслідки він, додавши, що ППО збила 28 ворожих дронів.

Обстріл Одеси та області

Російські війська вкотре обстріляли Україну дронами-камікадзе. Ворог запустив 90 дронів та 8 ракет. Основний удар припав на південь України. Зокрема, в Одесі та області загарбники вдарили по житлових кварталах та припортовій інфраструктурі. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса