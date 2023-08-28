Загибель льотчика "Джуса" та атака СБУ на аеродром в Курську: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 26 серпня:

Новини за 26 серпня:

В Житомирській області зіткнулися два літаки

В п'ятницю, 25 серпня, напередодні Дня авіації України під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. В результаті авіакатастрофи загинули троє пілотів, серед них і "Джус".

Все що відомо про українського пілота - зібрало РБК-Україна.

Атака СБУ на курський аеродром

Військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

Як повідомляють наші джерела, Курський аеродром вночі атакувала військова контррозвідка СБУ.

Відомо, що дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря".

Україна повернула з РФ та тимчасово окупованих регіонів ще 11 дітей

"Ще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій. Тому радісно ділимося з вами цією приємною новиною. Дякую кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі", - зазначив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, на сьогодні налічується вже 161 дитина, яких вдалося повернути команді Save Ukraine з РФ та тимчасово окупованих районів країни.

В ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна, попри те, що це не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципам Єдиного ринку.

Міністерство закордонних справ закликало керівництво ЄС, а також причетні країни, деякі з яких отримували фінансування відповідних секторів із бюджету союзу, знайти збалансоване рішення.

У Москві після вибухів виникла пожежа

Жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили із вікон своїх будинків. У мережі з'явилися перші відео пожежі:

В Італії автобус з українцями потрапив у ДТП

Автобус з 30 українськими туристами повертався до України та зіштовхнувся з польською фурою з фруктами й овочами.

Як зазначає видання, більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько 10 осіб визволили рятувальники. Однак постраждали 15 людей, серед них діти.

Усик переміг Дюбуа

Український боксер Олександр Усик упевнено здолав британця Даніеля Дюбуа та зберіг титули провідних боксерських організацій планети.

Детальніше про хронологію подій бою – у матеріалі РБК-Україна.

Інтерв'ю Зеленського

Український президент Володимир Зеленський дав годинне інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. РБК-Україна зібрало головні заяви президента.

Друге судно з Одеси дійшло тимчасовим коридором до Румунії

"Друге судно досягло Румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор. Воно було заблоковане з лютого 2022 року, завантажене сталлю для Африканських споживачів", - пояснив президент Зеленський.

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