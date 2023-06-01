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Загибель курсантів у Харківській області: розпочато службове розслідування

Ілюстративне фото: у ДСНС заявили про початок розслідування після загибелі курсантів у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Після загибелі двох курсантів у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області розпочалося службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені. Ми зацікавлені в тому, щоб винні отримали справедливе покарання. Це великий біль та непоправна втрата", - зазначають у ДСНС.

При цьому там пообіцяли розкрити більше інформації про подію після розслідування.

Трагедія у Харківській області

Нагадаємо, 31 травня у Харківській області у навчальному підрозділі ДСНС пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули два курсанти 21 і 22 років. Ще один - отримав поранення.

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