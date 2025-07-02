Загибель командира 110-ї ОМБр та розмова Макрона з Путіним: новини за 1 липня

У Криму могли знищити ЗРК С-400: супутники зафіксували потужну пожежу

Як пише моніторинговий канал "Кримський вітер", південніше села Курортне Ленінського району супутники NASA зафіксували потужну пожежу. Ймовірно, саме там знаходиться ворожа позиція ЗРК С-300/С-400. На знімку - пускові установки і РЛС підсвічування цілі 30Н6Е або 92Н6Е. Окрім цього біля Курортного розміщена рідкісна РЛС "Каста-2Е2".

Варто нагадати, що напередодні росіяни скаржились нібито на атаку на Крим, а місцеві повідомляли про вибухи неподалік Керчі.

Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня

За даними моніторингу ринку, курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта залишається на максимальних рівнях.

Так, станом на ранок 1 липня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,95 гривні, а курс євро зріс на 20 копійок до 49,50 гривень.

Данія змінила Польщу на чолі Ради ЄС: на чому зосередиться

З 1 липня Данія перебрала на себе головування в Раді Європейського Союзу. Упродовж наступних шести місяців країна зосередиться на зміцненні безпеки ЄС, підтримці України та розвитку європейської оборонної промисловості.

Офіційний Копенгаген заявляє, що головним завданням буде створення більш стійкого та незалежного Євросоюзу, який здатен самостійно відповідати на геополітичні виклики.

Після ударів РФ: ЗСУ заборонили скупчення військових на полігонах

За словами головкома Олександра Сирського, на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист українських воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

"Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонено!

Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги", - написав він.

Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич

Командир 110-й окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич загинув 1 липня. Це сталось під час удару РФ по Гуляйполю, що у Дніпропетровській області.

"Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Путін і Макрон зідзвонилися вперше за майже три роки й обговорили війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Це перший їхній контакт за майже три роки.

Макрон закликав голову Кремля до негайного встановлення режиму припинення вогню та початку переговорів України та Росії для міцного та довгострокового врегулювання.

Французький президент та російський диктатор домовилися продовжити обговорення і цього питання.