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Загибель хлопця на канатній дорозі в Києві: поліція назвала головну причину трагедії

Фото: поліція назвала головну причину загибелі на канатній дорозі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У липні минулого року у Києві на канатній переправі через Дніпро обірвався трос, у результаті чого загинув 20-річний хлопець. Поліцейські довели причетність п’ятьох осіб та назвали ключову причину трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Серед обвинувачених – директор атракціону та підприємець, який його орендував, проектант атракціону, експерт технічного огляду та екс-службовець комунального підприємства КМДА.

Причина аварії

Так, проектант атракціону допустив низку порушень в проектній документації. Зокрема, закріплений сталевий канат не можна було використовувати через невідповідність технічним характеристикам та цільовому призначенню, що, як наслідок, призвело до обриву канату.

Експерт з технічного огляду мав виявити, що фактично встановлені кріплення та канат не відповідають вимогам конструкторських документів, але не зробив цього, допустивши подальшу експлуатацію атракціону.

Заборонені зміни у конструкції

З іншого боку, екс-службовець столичного комунального підприємства під час робіт з аварійно-рятувального обслуговування атракціону, змінив деякі частини механізму, не врахувавши їх впливу на подальше навантаження всієї конструкції.

Окрім того, директор атракціону не забезпечив належні умови для його безпечної роботи, а підприємець, який його орендував, не дотримався правил користування та належного обслуговування канатної переправи.

Що передувало

Нагадаємо, що 21 липня хлопець переправлявся канатною дорогою через Дніпро, під час спуску він впав у воду через розрив каната. За даними джерел РБК-Україна, в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

Згодом Київська міська прокуратура заявила, що у 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону.

Всі деталі інциденту – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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