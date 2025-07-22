Загибель хлопця на канатній дорозі в Києві: поліція назвала головну причину трагедії
У липні минулого року у Києві на канатній переправі через Дніпро обірвався трос, у результаті чого загинув 20-річний хлопець. Поліцейські довели причетність п’ятьох осіб та назвали ключову причину трагедії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Серед обвинувачених – директор атракціону та підприємець, який його орендував, проектант атракціону, експерт технічного огляду та екс-службовець комунального підприємства КМДА.
Причина аварії
Так, проектант атракціону допустив низку порушень в проектній документації. Зокрема, закріплений сталевий канат не можна було використовувати через невідповідність технічним характеристикам та цільовому призначенню, що, як наслідок, призвело до обриву канату.
Експерт з технічного огляду мав виявити, що фактично встановлені кріплення та канат не відповідають вимогам конструкторських документів, але не зробив цього, допустивши подальшу експлуатацію атракціону.
Заборонені зміни у конструкції
З іншого боку, екс-службовець столичного комунального підприємства під час робіт з аварійно-рятувального обслуговування атракціону, змінив деякі частини механізму, не врахувавши їх впливу на подальше навантаження всієї конструкції.
Окрім того, директор атракціону не забезпечив належні умови для його безпечної роботи, а підприємець, який його орендував, не дотримався правил користування та належного обслуговування канатної переправи.
Що передувало
Нагадаємо, що 21 липня хлопець переправлявся канатною дорогою через Дніпро, під час спуску він впав у воду через розрив каната. За даними джерел РБК-Україна, в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.
Згодом Київська міська прокуратура заявила, що у 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону.
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