Загибель Фаріон: поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство

"Ірина Фаріон, поранена сьогодні у Львові, від отриманих травм померла в лікарні. Злочин перекваліфіковано на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - розповіли в правоохоронних органах.

Також у поліції уточнили, що відповідна санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Крім того, в НПУ заявили про продовження пошуку стрілка, особу якого ще не встановлено.

"Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що ввечері 19 липня у Львові невідомий чоловік стріляв у громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон. Також було відомо, що її госпіталізували, а пізніше - прооперували. Медики розповіли, що постраждала - у важкому стані.

На резонансну подію відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що пошуки нападника доповідають глава МВС та СБУ.

Додамо, у Telegram-каналах поширювалась інформація про стрілянину у Львові та ймовірне затримання нападника на Фаріон, але поліція цю інформацію спростувала.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм через поранення в область голови.