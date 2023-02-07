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Загибель двох українців в Туреччині не підтвердилася, - посол

Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В результаті сильних землетрусів у Туреччині вважались загиблими двоє громадян України. Однак на щастя ця інформація не підтвердилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднаря у Facebook.

За його даними, двоє українців, котрі раніше вважались загиблими, вийшли на зв'язок. Однак в якому вони стані і чи сильно почтраждали в результаті катастрофи - не відомо.

"На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку", - написав Бондар.

Фото: загибель двох українців в Туреччині не підтвердилася (facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про понад 3,7 тисячі загиблих та 22 тисячі постраждалих.

Там через сильні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців, ще четверо наших громадян отримали поранення.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.

Детальніше про землетруси можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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