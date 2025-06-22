Загибель дельфінів і мор риби? Що відбувається з Чорним морем через війну

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи "Інституту морської біології НАН України" Віктор Демченко .

Які види під загрозою зникнення

За словами Демченка, через Каховську катастрофу судак морський, який мешкав лише в Дніпровсько-Бузькому лимані, міг загинути, оскільки його винесло в морські води й він не витримав солоності. Цей вид був занесений у Червону книгу.

"Зараз дослідження у Чорному морі проводимо лише на одному полігоні на мисі Малий Фонтан у районі біологічної станції ОНУ імені І.І. Мечникова. Можемо виходити в море лише до 100 метрів. Інші акваторії закриті - і що там відбувається з чисельністю тих чи інших видів - оцінити не можемо", - каже науковець.

Що буде з дельфінами

"Також є проблема з дельфінами. Їм шкодить шумове і нафтове забруднення, вибухи. Є різні оцінки щодо кількості їх загибелі, в межах всього Чорного моря, але масштаби важко визначити. Після катастрофи з танкерами у Керченській протоці (15 грудня 2024 року 8 тонн мазуту вилилось у море, - Ред.), було кілька повідомлень про загибель дельфінів і викид їх на узбережжя Криму", - додає біолог.

При цьому він зазначає, що загибель дельфінів фіксують щороку, їх кількість варіюється залежно від інтенсивності військових дій та інших факторів.

"До війни однією з найбільших проблем як Азовського моря, так і північно-західної частини Чорного було браконьєрство - дельфіни заплутувалися у сітках і вмирали під водою, бо задихались, оскільки їм треба періодично виходити на поверхню і ковтати повітря", - говорить вчений.

Демченко додає, що зараз важко оцінити масштаби загибелі цих видів. За його словами, певну кількість мертвих дельфінів виявлятимуть як на узбережжі Криму, так і на наших узбережжях Чорного та Азовського морів.

Чи є випадки масових хвороб і вимирання

Біолог наголошує, зараз вчені не мають доступу до об’єктивної інформації стану популяції риб в Чорному морі, тому можуть говорити тільки про тенденції.

"Масштабних фактів загибелі риби через хвороби в Чорному морі останні роки не реєстрували. Періодично відмічаються факти задухи риб в Хаджибейському та Тилігульському лимані, в деяких інших морських акваторіях. Причинами цього є стрімке зниження кисню у воді", - пояснює Демченко.

Втім це "традиційні" проблеми цих водойм, вони виникають, коли поєднують певні фактори (рівень забруднення, висока температура, відсутність вітру) і у придонному шарі зникає кисень, через що риби починають гинути і їх масово кидає на узбережжя.

"З цим можна боротися шляхом забезпечення водообміну, покращення стоку річок, посиленням водообміну лиманів з морем, зменшення забруднення. Такі глобальні зміни слід впроваджувати на високому рівні в рамках можливих регіональних чи загальнодержавних програм", - наголошує біолог.

Також Демченко зазначає, що зменшення антропогенного впливу на Чорне море призвело до певного покращення в екосистемах. Зокрема, осетер руський відновив свою міграцію і зараз його почали виловлювати навіть під Запоріжжям.

Наслідки Каховської катастрофи (фото: Getty Images)