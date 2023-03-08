Загибель "Да Вінчі" та протести в Грузії: новини за 7 березня

Вчора, 7 березня, на полі бою загинув Дмитро Коцюбайло на псевдо "Да Вінчі" - український воїн, якому прижиттєво було надано звання Герой України. Крім того, вчора в Грузії розпочались масові протести через підтримку парламентом проросійського законопроекту про "іноагентів".

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Загинув Дмитро Коцюбайло - легендарний "Да Вінчі"

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість - Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", - сказав в вчорашньому відеозверненні президент.

Масові протести в Грузії

Вчора під час засідання грузинського парламенту депутати у першому читанні підтримали законопроект про "іноагентів".

Спочатку учасники акції проти закону про "іноагентів" перекрили проспект Руставелі у Тбілісі. Кількість учасників значно збільшилася після того, як на пленарному засіданні розпочалися слухання проектів закону про "іноагенти".

Поліція почала розганяти учасників акції використовуючи газ та водомет. Своєю чергою протестувальники почали кидати "коктейлі Молотова" у поліцейських.

У США вже відреагували на такі ініціативи у Грузії. Там назвали сьогоднішній день "чорним для грузинської демократії".

В Україні хочуть узаконити партнерство для одностатевих пар

У Верховну раду подали на реєстрацію законопроєкт про реєстровані партнерства. Він дасть змогу партнерам в одностатевих і різностатевих парах без шлюбу мати такі самі права, як і в законного подружжя.

Реєстрованими партнерствами зможуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

У Зеленського відреагували на приписування Україні участі в підриві "Північних потоків"

Вчора американське видання The New York Times опублікувало статтю в якій заявило, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

"Хоча мені подобається збирати кумедні теорії змови про український уряд, я повинен сказати: Україна не має нічого спільного з аварією в Балтійському морі", - заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Шмигаль обговорив з МВФ початок переговорів про нову програму

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з директором Європейського департаменту Альфредом Каммером обговорив початок перемовин щодо нової довгострокової програми МВФ.

"Нова програма Міжнародного валютного фонду сприятиме швидкому відновленню та інвестиціям", - заявив глава уряду.

Генсек ООН приїхав до України, щоб зустрітись із Зеленським

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже перебуває на території України. Завтра у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

ЄС запровадив санкції проти російських військових за насильство над жінками в Україні

Європейський союз схвалив санкції проти дев'яти осіб і трьох юридичних осіб, причетних до випадків сексуального насильства щодо жінок під час війни в Україні.

Це перший випадок, коли ЄС застосував режим санкцій у сфері прав людини до випадків сексуального насильства щодо жінок.

У ЗСУ підтвердили ім'я українського військовополоненого, якого розстріляли росіяни

Українцем, якого російські вояки розстріляли після того, як він промовив "Слава Україні!", за попередніми даними, є Тимофій Шадура.

"За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут", - сказано у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

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