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Загибель бійця ЗСУ на кордоні з Білоруссю: з'явилися перші деталі розслідування НП

Фото: з'явилися перші деталі розслідування загибелі бійця ЗСУ на кордоні з Білоруссю (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

ДБР проводить слідство через загибель військового ЗСУ у Волинській області на кордоні з Білоруссю. Він разом з побратимами відкрив вогонь по невідомих за наказом командира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь ДБР на запит hromadske.ua.

"Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю", - зазначив директор територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

Унаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер.

Слідство також наразі встановило, що інцидент стався 25 лютого приблизно о 02:00 поблизу села Тур Ковельського району Волинської області.

У ДБР зазначили, що вже допитали всіх свідків, розслідування триває. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть установити обставини події. Більше деталей щодо розслідування загибелі бійця у Бюро не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

"Інша інформація містить таємницю досудового розслідування, і з метою забезпечення інтересів слідства доступ до такої інформації є обмеженим", — йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, боєць територіальної оборони загинув біля білоруського кордону у Волинській області. Своєю чергою побратими військового спростовують, що чоловік загинув внаслідок перестрілки з білоруського боку.

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