Загадкова смерть: у Росії повідомляють про загибель віцепрезидента компанії "Транснефть"

"Тіло Бадалова знайшли під вікнами будинку на Рубльовському шосе. Попередня причина загибелі - самогубство", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ пишуть, що на місці працюють оперативні служби, однак подробиці наразі не розголошуються.

Що відомо про Бадалова

Бадалову було 62 роки. У структурі "Транснєфті" він працював з 2021 року, відповідав за цифрову трансформацію компанії та питання інформаційних технологій.

Його смерть вже називають загадковою, адже це далеко не перший випадок, коли в Росії за нез’ясованих обставин гинуть топменеджери нафтогазової галузі - особливо після початку повномасштабної війни проти України.

Що відомо про "Транснефть"

"Транснєфть" - це російська державна компанія, яка має статус монополіста у сфері транспортування нафти територією Російської Федерації. Вона володіє найбільшою у світі системою магістральних нафтопроводів та контролює переважну більшість внутрішніх і експортних поставок нафти в РФ.

Компанія виконує стратегічну роль у енергетичному секторі Росії, а також виступає оператором транзиту нафти за кордон. Раніше вона підписувала угоди з українською компанією "Укртранснафта" щодо постачання нафти через українську територію.