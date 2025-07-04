Загадкова смерть: у Росії повідомляють про загибель віцепрезидента компанії "Транснефть"

У Росії повідомили про загибель віцепрезидента російської компанії "Транснєфть" Андрія Бадалова. Він нібито випав з вікна своєї квартири на Рубльовському шосе у Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ТАСС.
"Тіло Бадалова знайшли під вікнами будинку на Рубльовському шосе. Попередня причина загибелі - самогубство", - йдеться у повідомленні.
ЗМІ пишуть, що на місці працюють оперативні служби, однак подробиці наразі не розголошуються.
Бадалову було 62 роки. У структурі "Транснєфті" він працював з 2021 року, відповідав за цифрову трансформацію компанії та питання інформаційних технологій.
Його смерть вже називають загадковою, адже це далеко не перший випадок, коли в Росії за нез’ясованих обставин гинуть топменеджери нафтогазової галузі - особливо після початку повномасштабної війни проти України.
"Транснєфть" - це російська державна компанія, яка має статус монополіста у сфері транспортування нафти територією Російської Федерації. Вона володіє найбільшою у світі системою магістральних нафтопроводів та контролює переважну більшість внутрішніх і експортних поставок нафти в РФ.
Компанія виконує стратегічну роль у енергетичному секторі Росії, а також виступає оператором транзиту нафти за кордон. Раніше вона підписувала угоди з українською компанією "Укртранснафта" щодо постачання нафти через українську територію.
Нагадаємо, у 2022 році у Москві загинув віце-президент "Лукойлу" Равіль Маганов. 67-річний топ-менеджер випав з вікна лікарні.
У лютому 2023 року виявили мертвим нафтового бізнесмена В'ячеслава Ровнейка, який мав спільний бізнес із зятем Бориса Єльцина.
А вже у жовтні того ж року у РФ раптово помер голова ради директорів "Лукойлу" Володимир Некрасов. Попередня причина смерті - гостра серцева недостатність.
У 2024 році стало відомо про раптову смерть віце-президента Віталія Робертуса. Він помер у віці 53 років. Причини його смерті не називалися. Однак за даними українських спецслужб він міг загинути під час вибухів на НПЗ.
За останні декілька років Робертус став, як мінімум, п'ятим померлим топ-менеджером компанії.
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