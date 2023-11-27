Загадкова ліквідація триває. За декілька днів в Маріуполі вбиті ще 6 окупантів
У Маріуполі невідомі продовжують ліквідовувати російських окупантів. Це не перші випадки загадкових убивств загарбників у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.
"В тимчасово окупованому Маріуполі за декілька днів загинули 6 військових РФ", - йдеться в повідомленні.
Подробиці ліквідації
Вбивства російських військових визнали навіть прокремлівські пропагандисти. За їх інформацією, двох військових (один з них - офіцер) було застрелено на вулицях міста.
"Загиблим стріляли у потилицю. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали, перед смертю всі загиблі вживали алкоголь", - розповіли в міськраді.
Крім цього, поряд із тілами знайшли портрет російського диктатора Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного із вбитих було написано: "Йдіть!".
Російські пропагандисти, як зазначають в міськраді, припускають, що в Маріуполі діє нова група партизанів.
Ліквідація окупантів у Маріуполі та Криму
Зазначимо, що це не перша загадкова ліквідація російських військових у Маріуполі. Наприклад, у середині жовтня повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових. Крім того, в середині листопада в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.
Крім того, російські окупанти мають великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають у захоплений Крим. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів та посилили патрулювання Джанкоя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.