Задолженность предприятий перед "Нафтогазом" увеличилась на 164 млн гривен

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Суммарная задолженность предприятий перед НАК составляет около 29,2 млрд гривен

Задолженность предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" увеличилась на 164 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Нафтогаза".

Как отмечается, за неделю производители тепла уменьшили долг на 365 млн гривен (1,4%), региональные предприятия по сбыту газа - на 807 млн грн (4,4%), тогда как предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) увеличили долг на 529 млн грн (15%).

"По состоянию на 8 января 2019 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 29,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 164 млн грн (0,6%)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что долг региональных газосбытовых предприятий составляет около 17,7 млрд грн и по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 807 млн грн, задолженность промышленных предприятий увеличилась на 109 млн грн и составляет около 2,9 млрд грн.

Также сообщается, что долг "Киевтеплоэнерго" составляет около 2,4 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 18 декабря 2018 года задолженность предприятий перед "Нафтогазом" составляла 57,5 млрд гривен.