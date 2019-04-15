Задержаны подозреваемые в убийстве ювелира в Киеве

Фото: место стрельбы в Киеве (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева

Полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева, который был убит в результате стрельбы в Днепровском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что правоохранители задержали троих человек 1969, 1870 и 1975 года рождения, которые подозреваются в причастности к убийству. Двое из задержанных являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов СБУ и Национальной полиции и один ранее судимый.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведения следственных действий установлено, что убийство было совершено из корыстных побуждений.

Во время обысков изъято два пистолета ПМ, более 1000 патронов различного калибра и четыре ручные гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка "Порт Ла - Рошель".

"Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева. С ними проводятся следственные действия. Кроме этого, среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость 1,5 миллиона долларов. Пока неизвестно, является ли она оригиналом, будет назначена искусствоведческая экспертиза", - отметил Аваков.

Лица, причастные к совершению преступления задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к совершению других преступлений.

Напомним, в результате стрельбы в Днепровском районе Киева погиб мужчина.