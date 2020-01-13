Задержаны подозреваемые в убийстве Окуевой, а Иран признал вину за сбитый самолет: новости за выходные

Иран признал вину за сбитый украинский Boeing, задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой, умер султан Омана. Подробнее о том, что произошло на выходных, 11-12 января, - в материале РБК-Украина

В Иране признали, что украинский самолет был сбит из-за "человеческой ошибки"

Украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом заявил генштаб вооруженных сил Ирана.

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.

Протестующие в Иране требуют отставки верховного лидера из-за сбития самолета.

Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой

В воскресенье, 12 января, полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook. В Нацполиции сообщили, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевои оружии.

Умер правивший почти 50 лет султан Омана

В Омане умер султан Кабус Бен Саид, который правил государством Персидского залива 50 лет. Монарху было 79 лет.

Присягу принес новый султан. Им стал министр культуры и национального наследия стал новым главой государства Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.

"Президент" Абхазии Хаджимба сложил полномочия

"Президент" оккупированной Россией Абхазии Рауль Хаджимба решил уйти в отставку. Об этом сообщают российские СМИ. Ранее протестующие пошли брать штурмом дачу Рауля Хаджимбы, требуя его отставки.

Напомним, 10 января, Верховный суд в Абхазии отменил решение Центризбиркома об итогах "выборов президента Абхазии" и постановил назначить повторные "выборы". Решению суда предшествовали митинги. В частности, у здания "администрации" протестующие требовали признать недействительными прошедшие так называемые "выборы" президента в 2019 году.

В украинских школах введут новую должность

В украинских школах в скором времени может появиться новая должность - карьерный советник. Об этом заявила Министр образования Анна Новосад. Зачем это нужно, и какие функции будет выполнять этот человек - в материале Styler.