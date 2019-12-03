Задержанным за убийство сына Соболева объявили подозрения

Задержанным за убийство сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, вчера подозреваемых задержали. После этого начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что дело об убийстве сына депутата могут переквалифицировать.

Также Крищенко сообщил, что полиция нашла оружие, из которого было совершено покушение на Вячеслава Соболева.

РБК-Украина писало, что покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате стрельбы погиб сын депутата.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соболева уличили в финансировании терроризма. В частности, торговая сеть "Обжора" платила налоги в "ДНР".