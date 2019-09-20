Задержанному за убийство работников АЗС в Николаеве сообщили о подозрении

Следователи Ингульского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области в четверг, 19 сентября, сообщили о подозрении мужчине, задержанному по подозрению в убийстве трех работников АЗС в Николаеве. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сейчас решается вопрос об избрании 48-летнему местному жителю Николаева меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вооруженный мужчина, которого подозревают в расстреле трех работников газовой заправки в Ингульском районе Николаева, был задержан 18 сентября в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Во время задержания, сообщили в полиции, у него в сумке обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

Известно, что подозреваемый последние 12 лет работал на автозаправочной станции и совершил преступление из-за личных неприязненных отношений с погибшими, деньги с заправочной станции похищены не были.

Расследование продолжается, в случае доказательства вины подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанный за убийство трех работников на автозаправочной станции в Николаеве оказался их коллегой, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.