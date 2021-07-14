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Задержанному за стрельбу на свадьбе под Одессой грозит тюрьма, - полиция

Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция задержала мужчину, который сегодня стрелял из автомата в центре Фонтанки, под Одессой, в знак празднования свадьбы. Мужчине теперь грозит уголовная ответственность и лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

"По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ... Сейчас установлено, что событие произошло во время празднования свадьбы. Один из гостей произвел несколько выстрелов в воздух. Никто не пострадал... Он задержан, оружие изъято", - рассказал начальник полиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, правонарушителю, устроившему стрельбу, теперь грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители также опубликовали видео с места задержания хулигана:

Напомним, сегодня в селе под Одессой мужчина устроил стрельбу во время празднования свадьбы. Для его задержания пришлось проводить спецоперацию.

Как писало РБК-Украина, правонарушителя задержали прямо на свадьбе с помощью спецназовцев.

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ОдессаполицияСтрельбаЗадержание