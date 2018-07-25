Задержанному за ДТП водителю Hummer объявлено еще одно подозрение

Правонарушителю дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины

Водителю автомобиля Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку в Киеве, объявлено еще одно подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В прокуратуре сообщили, что водителю, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (ответственность за оставление в опасности).

Указанное сообщение сегодня согласовано прокуратурой города Киева и вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

Действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в ночь на 25 июля в Киеве Hummer сбил насмерть девочку на пешеходном переходе. После аварии водитель внедорожника пытался скрыться, однако его задержали патрульные. На данный момент задержанный находится в изоляторе. Также сообщалось, что девочка переходила переход на зеленый свет светофора.