Задала тренд: Надя Дорофеева похвасталась ультрамодной прической (видео)

Надя Дорофеева в Instagram похвасталась ультрамодной прической и поздравила украинцев с Днем независимости. Для этого певица сняла милый видеоролик, на котором она счастливо улыбалась. Некоторые поклонники отметили, что ей идет новый образ.

"Празднует День Независимости вместе с Одессой!" – написала она в подписи к видео.

На видео видно, что артистка любуется собой перед камерой. Для создания прически она применила тонкие косички и длинные тонкие перья. Образ дополнила золотыми украшениями и нюдовым макияжем с блестящими тенями.

Надя Дорофеева поздравила украинцев с Днем независимости (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники похвалили новый образ артистки и даже заявили, что ее прическа – новый тренд, который она создала

ОфигеннА!

Какая красивая. Волосы бомба.

Она красива, но не так красива, как я.

Очень красивая, это кайф, на тебя можно смотреть вечно.

Ты нереальная. Такая красива, яркая, нежная. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Кайф для глаз.

Самая красивая девушка на свете.

Создаешь тренды? Красивая прическа!

Надя Дорофеева поздравила украинцев с Днем независимости (скриншоты: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии артиста. График группы расписан на много месяцев вперед и они, как никто другой знают, что такое депрессия и упадок сил.

Ранее Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа "Время и Стекло" выступила в Турции! И Ирина Горовая с детьми приехала поддержать группу. Также отметим, что Дорофеева и экс-супруга Потапа - хорошие подруги!