ru
ua

Задала тренд: Надя Дорофеева похвасталась ультрамодной прической (видео)

Новости » Мода   

Надя Дорофеева поздравила украинцев с Днем независимости милым видео

Надя Дорофеева в Instagram похвасталась ультрамодной прической и поздравила украинцев с Днем независимости. Для этого певица сняла милый видеоролик, на котором она счастливо улыбалась. Некоторые поклонники отметили, что ей идет новый образ.

"Празднует День Независимости вместе с Одессой!" – написала она в подписи к видео.

На видео видно, что артистка любуется собой перед камерой. Для создания прически она применила тонкие косички и длинные тонкие перья. Образ дополнила золотыми украшениями и нюдовым макияжем с блестящими тенями.

Надя Дорофеева поздравила украинцев с Днем независимости (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники похвалили новый образ артистки и даже заявили, что ее прическа – новый тренд, который она создала

  • ОфигеннА!
  • Какая красивая. Волосы бомба.
  • Она красива, но не так красива, как я.
  • Очень красивая, это кайф, на тебя можно смотреть вечно.
  • Ты нереальная. Такая красива, яркая, нежная. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.
  • Кайф для глаз.
  • Самая красивая девушка на свете.
  • Создаешь тренды? Красивая прическа!

Надя Дорофеева поздравила украинцев с Днем независимости (скриншоты: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии артиста. График группы расписан на много месяцев вперед и они, как никто другой знают, что такое депрессия и упадок сил.

Ранее Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа "Время и Стекло" выступила в Турции! И Ирина Горовая с детьми приехала поддержать группу. Также отметим, что Дорофеева и экс-супруга Потапа - хорошие подруги!

На Донбассе в воскресенье погиб украинский военный В Киеве образовались многочисленные пробки
Читать все новости