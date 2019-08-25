Задала тренд: Надя Дорофеева похвасталась ультрамодной прической (видео)

Надя Дорофеева поздравила украинцев с Днем независимости милым видео
Надя Дорофеева в Instagram похвасталась ультрамодной прической и поздравила украинцев с Днем независимости. Для этого певица сняла милый видеоролик, на котором она счастливо улыбалась. Некоторые поклонники отметили, что ей идет новый образ.
"Празднует День Независимости вместе с Одессой!" – написала она в подписи к видео.
На видео видно, что артистка любуется собой перед камерой. Для создания прически она применила тонкие косички и длинные тонкие перья. Образ дополнила золотыми украшениями и нюдовым макияжем с блестящими тенями.
Надя Дорофеева поздравила украинцев с Днем независимости (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники похвалили новый образ артистки и даже заявили, что ее прическа – новый тренд, который она создала
Надя Дорофеева поздравила украинцев с Днем независимости (скриншоты: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева и Позитив рассказали об опасностях профессии артиста. График группы расписан на много месяцев вперед и они, как никто другой знают, что такое депрессия и упадок сил.
Ранее Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа "Время и Стекло" выступила в Турции! И Ирина Горовая с детьми приехала поддержать группу. Также отметим, что Дорофеева и экс-супруга Потапа - хорошие подруги!