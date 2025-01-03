"Задача ціною смерті". ССО розшифрували нові нотатки вбитого у Курській області КНДРівця

Як зазначили у Силах спецоперацій, під час боїв у Курській області ліквідували спецпризначенця Північної Кореї Гьонг Хонг Джонга.

З розшифрованих нотатників рядового випливає, що Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни.

"Водночас північнокорейські військові мають наказ виконувати задачі навіть ціною власного життя за тисячі кілометрів від дому заради партії та інтересів Кім Чен Ина, що показує реальне ставлення диктатора до власних військ", - повідомили у ССО.

При цьому північнокорейський диктатор Кім Чен Ин приховує факт відряджання своїх військ до Росії для участі у війні проти України.

Сили спецоперації розшифрували та оприлюднили четверту частину нотатника ліквідованого військового КНДР:

Задача. "Водночас найважливіший з них (фронтів) - фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача - боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших Збройних сил - готовність на випадок війни", - йдеться у нотатнику.

Гасло. ""Всі сили - на завершення підготовки до війни". Цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це - бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим Збройним силам усіх рівнів", - додав солдат.

Частина інформації не може бути оприлюднена, оскільки несе чутливий характер та засекречена.

"Бути не батальйоном, який бере на себе зобов’язання лише на словах, а батальйоном, який вміє діяти та битися одразу після отримання наказу, підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті - це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших Збройних силах, це і є духом цього з'їзду", - написав солдат КНДР.

Фото: ССО показали четверту частину нотатника солдата КНДР (t.me/ukr_sof)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало третю частину нотатника ліквідованого у Курській області бійця КНДР, яку розшифрували ССО.