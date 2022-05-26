"Зачищают" гранатами подвалы с гражданскими: СБУ перехватила разговор оккупанта

Военный рассказал о том, как оккупанты "зачищают" гранатами подвальные помещения с украинцами.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, безразлично вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - хвастается оккупант.

Оккупант начал успокаивать свою жену тем, что якобы, это является обычной практикой среди военных.

Также он рассказал о случае, когда другой батальон отрезал язык женщине, чтобы она "ничего не рассказала", после чего ее изнасиловали и убили.

"Я тут творю вообще, что захочу. Убиваю всех, мне безразлично вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать",- рассказывает военный.

В видео присутствует ненормативная лексика!