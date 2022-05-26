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"Зачищают" гранатами подвалы с гражданскими: СБУ перехватила разговор оккупанта

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 13:12
"Зачищают" гранатами подвалы с гражданскими: СБУ перехватила разговор оккупанта Фото: СБУ перехватила разговор оккупанта, который рассказывает о зверствах против украинцев (Getty Images )
Автор: Сергей Пышкин

СБУ перехватила еще один разговор российского военного. Во время звонка оккупант рассказал о зверствах его батальона в отношении гражданских украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Военный рассказал о том, как оккупанты "зачищают" гранатами подвальные помещения с украинцами.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, безразлично вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - хвастается оккупант.

Оккупант начал успокаивать свою жену тем, что якобы, это является обычной практикой среди военных.

Также он рассказал о случае, когда другой батальон отрезал язык женщине, чтобы она "ничего не рассказала", после чего ее изнасиловали и убили.

"Я тут творю вообще, что захочу. Убиваю всех, мне безразлично вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать",- рассказывает военный.

В видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, РБК-Украина писало о еще одном разговоре оккупанте во время которого он жалуется на то, что весь мир поддерживает Украину вооружением когда сами же российские военные иногда не имеют даже бронежилетов.

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